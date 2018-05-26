"Кубок набирает высоту: тантамареска с Павелко перекочевала с Майдана на 5 этаж дома на Прорезной"

Баннер изготовлен на основе реального фото Павелка с одним из так называемых криминальных авторитетов Днепропетровщины по прозвищу "Нарик".

Оба позируют с Кубком в церкви. Когда это фото впервые было опубликовано в СМИ, то вызвало волну негодования украинцев. Больше всего людей возмутит тот факт, что Павелко эксплуатирует Кубок ЛЧ в личных целях, вопреки строгим правилам и регламенту УЕФА.

Напомним, 24 мая на Крещатике активисты уже устанавливали схожие баннеры. Люди охотно с ними фотографировались. Но, вскоре, полиция разогнала активистов без объяснения причин, срезав их баннеры.

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