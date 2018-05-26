17:47 26.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Кубок набирает высоту: тантамареска с Павелко перекочевала с Майдана на 5 этаж дома на Прорезной"

В центре столицы, по ул. Прорезной 6/8 из окон одной из квартир вывесили огромный баннер с изображением президента ФФУ Андрея Павелка рядом с мордой "треллфейс". Об этом сообщают очевидцы, а также пользователи соцсетей.

 

Баннер изготовлен на основе реального фото Павелка с одним из так называемых криминальных авторитетов Днепропетровщины по прозвищу "Нарик".

Оба позируют с Кубком в церкви. Когда это фото впервые было опубликовано в СМИ, то вызвало волну негодования украинцев. Больше всего людей возмутит тот факт, что Павелко эксплуатирует Кубок ЛЧ в личных целях, вопреки строгим правилам и регламенту УЕФА. 

Напомним, 24 мая на Крещатике активисты уже устанавливали схожие баннеры. Люди охотно с ними фотографировались. Но, вскоре, полиция разогнала активистов без объяснения причин, срезав их баннеры.

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