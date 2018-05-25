00:30 25.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве в пятницу ограничат движение транспорта в Днепровском районе

В Киеве в пятницу, 25 мая 2018, будет ограничено движение транспорта на нескольких участках улицы Вифлеемской в Днепровском районе столицы.

В Киеве в пятницу ограничат движение транспорта в Днепровском районе

Тут местные власти планируют проводить ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, движение будет закрыто начиная с 09:30 и до 11 часов утра на перекрестке улиц Тампере и Вифлеемской.

Затем с 11 часов утра и до десяти часов вечера движение будет перекрыто на выезде с улицы Вифлеемской на проспект Соборности.

В это время работники "Киевавтодора" будут выполнять работы по устройству асфальтобетонного покрытия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на Северном мосту частично ограничат движение транспорта с девяти часов вечера 24 мая до семи часов утра 25 мая. Также в Киеве в связи с проведением финала Лиги чемпионов будет временно ограничено, а на некоторых улицах столицы - запрещено движение транспортных средств.


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