В Киеве в пятницу ограничат движение транспорта в Днепровском районе

Тут местные власти планируют проводить ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, движение будет закрыто начиная с 09:30 и до 11 часов утра на перекрестке улиц Тампере и Вифлеемской.

Затем с 11 часов утра и до десяти часов вечера движение будет перекрыто на выезде с улицы Вифлеемской на проспект Соборности.

В это время работники "Киевавтодора" будут выполнять работы по устройству асфальтобетонного покрытия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на Северном мосту частично ограничат движение транспорта с девяти часов вечера 24 мая до семи часов утра 25 мая. Также в Киеве в связи с проведением финала Лиги чемпионов будет временно ограничено, а на некоторых улицах столицы - запрещено движение транспортных средств.