В Киеве убрали очередные МАФы возле метро КПИ - ФОТО

Как сообщает издание "Апостроф", со своих насиженных мест исчезли мини-кофейня, книжный магазин и еще один МАФ.

При этом жители Киева заявили, что в настоящее время пока освободившиеся места не заняли другие торговцы. Впрочем, как утверждают люди, возможно прошло еще слишком мало времени.

Также на снимках можно увидеть, что владельцев торговых точек и полиции на месте уже нет.

Кто проводил демонтаж МАФов на данный момент неизвестно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" намерено снести все сооружения, расположенные возле Шулявского путепровода. Отмечается, что демонтаж запланирован в связи с необходимостью освободить место для работы тяжелой техники на будущей реконструкции Шулявского путепровода