В Киеве убрали очередные МАФы возле метро КПИ - ФОТО

В пятницу, 25 мая, в украинской столице неподалеку от станции киевского метрополитена "Политехнический институт" снесли очередные ларьки.
Как сообщает издание "Апостроф", со своих насиженных мест исчезли мини-кофейня, книжный магазин и еще один МАФ.
При этом жители Киева заявили, что в настоящее время пока освободившиеся места не заняли другие торговцы. Впрочем, как утверждают люди, возможно прошло еще слишком мало времени.
Также на снимках можно увидеть, что владельцев торговых точек и полиции на месте уже нет.
Кто проводил демонтаж МАФов на данный момент неизвестно.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" намерено снести все сооружения, расположенные возле Шулявского путепровода. Отмечается, что демонтаж запланирован в связи с необходимостью освободить место для работы тяжелой техники на будущей реконструкции Шулявского путепровода
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