Столичная полиция продолжает усиленно патрулировать центр города - ФОТО

Около станции метро "Контрактовая площадь" столичные правоохранители задержали двух провокаторов. Об этом передает пресс-служба полиции Киева.
Сообщается, что полисмены остановили двух парней, которые преследовали иностранных болельщиков, для проведения детального досмотра их личных вещей. В ходе проверочных действий было обнаружено два газовых баллончика, которые сразу же были изъяты. Оба молодчика доставлены в территориальное управление полиции для дачи объяснений.
Напомним, что на протяжении футбольного фестиваля в центральной части столицы будет контролировать безопасность 5,5 тыс. правоохранителей. Они будут наблюдать за порядком в районе Крещатика, на Подоле, возле стадиона Динамо, и также усиленные наряды полиции будут действовать в аэропортах.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в харьковской Харькова, где накануне произошло массовое отравление детей, был распылен неизвестный газ из баллончика индивидуальной защиты.
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