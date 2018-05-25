Столичная полиция продолжает усиленно патрулировать центр города - ФОТО

Сообщается, что полисмены остановили двух парней, которые преследовали иностранных болельщиков, для проведения детального досмотра их личных вещей. В ходе проверочных действий было обнаружено два газовых баллончика, которые сразу же были изъяты. Оба молодчика доставлены в территориальное управление полиции для дачи объяснений.

Напомним, что на протяжении футбольного фестиваля в центральной части столицы будет контролировать безопасность 5,5 тыс. правоохранителей. Они будут наблюдать за порядком в районе Крещатика, на Подоле, возле стадиона Динамо, и также усиленные наряды полиции будут действовать в аэропортах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в харьковской Харькова, где накануне произошло массовое отравление детей, был распылен неизвестный газ из баллончика индивидуальной защиты.