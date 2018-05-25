Столичная полиция квалифицировала нападение на фанатов "Ливерпуля" как групповое хулиганство

Нападение на фанатов английского "Ливерпуля", который примет участие в финале Лиги чемпионов 2018 в Киеве, квалифицировали как групповое хулиганство.
Соответствующие сведения опубликовала пресс-служба полиции Киева.
Отмечается, что по данному факту нападения на фанатов английского "Ливерпуля" в Киеве правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, в ходе следствия будут установлены все обстоятельства конфликта. В данное время, правоохранители разыскивают других участников драки, чтобы предоставить их действиям правовую оценку.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице поздно вечером, 24 мая, группа из 20 человек в масках напала на болельщиков английского футбольного клуба "Ливерпуль", которые приехали в Украину на финал Лиги чемпионов. Как известно, инцидент произошел в одном из киевских ресторанов.
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