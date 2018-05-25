С сегодняшнего дня в столице начинает действовать ограничения движения транспорта в центре – ФОТО

Таким образом, на данный момент в Киеве уже действую ограничения движения по: ул. Крещатик (от ул. Архитектора Городецкого до ул. Богдана Хмельницкого) - движение транспорта запрещено до 31 мая круглосуточно; ул. Архитектора Городецкого (от ул. Заньковецкой до ул. Крещатик) движение транспорта на этом участке будет ограничение до 31 мая, а в период с 20:00 25 мая до 06:00 27 мая движение транстпорта будет запрещено; ул. Прорезная (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик) - ограничение до 31 мая круглосуточно.

Также с 25 мая с 20:00 до 06:00 27 мая к перечню этих улиц прибавятся также:

- ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до Бессарабской площади) (запрет); Бессарабская площадь (запрет); Б-р Тараса Шевченко (от ул. Пушкинской до Бессарабской площади) (ограничения);

- ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик) (ограничения); Ул. Владимирская (от ул. Льва Толстого до б-ра Тараса Шевченко) (запрет); Ул. Терещенковская (от б-ра Тараса Шевченко до ул. Льва Толстого) (запрет);

- Ул. Льва Толстого (от ул. Терещенковской до площади Льва Толстого) (запрет); Площадь Льва Толстого (запрет) Ул. Большая Васильковская (от Бессарабской площади до ул. Тверской) (запрет); Ул. Большая Васильковская (от ул. Ковпака до ул. Тверской) (ограничение);

- Ул. Жилянская (от ул. Антоновича до ул. Шота Руставели) (запрет); Ул. Шота Руставели (от ул. Жилянской до ул. Бассейной) (запрет); Ул. Рогнединская (от ул. Большой Васильковской до ул. Эспланадной) (запрет);

- Ул. Эспланадная (от ул. Бассейной до ул. Саксаганского) (запрет); Ул. Саксаганского (от ул. Большой Васильковской до ул. Эспланадной) (запрет);

- Ул. Физкультуры (от ул. Антоновича к НСК "Олимпийский") (запрет); Ул. Деловая (от ул. Антоновича до ул. Василия Тютюнника) (запрет); Ул. Ивана Федорова (от ул. Антоновича до ул. Василия Тютюнника) (запрет); Ул. Василия Тютюнника (от ул. Евгения Коновальца до ул. Деловой) ограничение; Ул. Владимиро-Лыбедская (от ул. Антоновича до ул. Большой Васильковской) (запрет) ; Ул. Немецкая (от ул. Антоновича до ул. Предславинской) (запрет);

- Ул. Тверская (от ул. Антоновича до ул. Большой Васильковской) (запрет); Ул. Предславинская (от ул. Тверской до ул. Ивана Федорова) (запрет) ; Ул. Евгения Коновальца (от ул. Михаила Заднипровского до ул. Предславинской) (ограничение); Ул. Евгения Коновальца (от ул. Предславинской до ул. Большой Васильковской) (запрет);

- Ул. Михаила Заднипровского (от б-ра Леси Украинки до ул. Евгения Коновальца) (ограничение); Б-р Леси Украинки (от ул. Госпитальной до ул. Новогоспитальной) (запрет); Б-р Леси Украинки (от ул. Евгения Коновальца до ул. Новогоспитальной) (ограничение).

Кроме того до 10 июня движение будет ограничено на: Ул. Госпитальная (от б-ра Леси Украинки в Госпитального переулка); Пер. Госпитальный (от ул. Госпитальной до пер. Лабораторного); Пер. Лабораторный (от пер. Госпитального до ул. Василия Тютюнника); Ул. Лабораторная (от ул. Василия Тютюнника до тупика); Ул. Летняя (от пер. Лабораторного до ул. Евгения Коновальца); Ул. Богдана Хмельницкого (четная сторона от ул. Крещатик до ул. Пушкинской);

Добавим, что до 25 мая круглосуточно запрещено движение на Парковой дороге - "заездной карман". Движение на площадь напротив билетных касс НСК "Олимпийский" между ул. Эспланадной и ул. Саксаганского будет ограничено до полуночи 1 июня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице в течение 24 и 25 мая 2018 года, пассажирам киевского метрополитена могут ограничить вход в две станции метро на Крещатике.