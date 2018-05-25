На Крещатике задержали футбольного провокатора

В центре Киева на улице Крещатик в руки полиции попал мужчина, который готовил провокации для иностранных футбольных фанатов, которые приехали в город на финал Лиги Чемпионов. Об этом передает пресс-служба полиции Киева.
Согласно информации опрошенных очевидцев, молодчик налетел на летнюю террасу в кафе, где отдыхали иностранцы. Посетитель начал агрессивно себя вести, бросаться на персонал кафе, грубить и нецензурно выражаться в отношении иностранных гостей. Мужчина разбил мебель, провоцировал конфликт, а стражам порядка, которые пытались вывести его из заведения, сопротивлялся.
Позже выяснилось, что 35-летний мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сейчас он доставлен в Шевченковское управление полиции, на него составили административный протокол.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в украинской столице поздно вечером группа из 20 человек в масках напала на болельщиков английского футбольного клуба "Ливерпуль", которые приехали в Украину на финал Лиги чемпионов.
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