20:58 25.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Крещатике задержали футбольного провокатора

В центре Киева на улице Крещатик в руки полиции попал мужчина, который готовил провокации для иностранных футбольных фанатов, которые приехали в город на финал Лиги Чемпионов. Об этом передает пресс-служба полиции Киева.

На Крещатике задержали футбольного провокатора

Согласно информации опрошенных очевидцев, молодчик налетел на летнюю террасу в кафе, где отдыхали иностранцы. Посетитель начал агрессивно себя вести, бросаться на персонал кафе, грубить и нецензурно выражаться в отношении иностранных гостей. Мужчина разбил мебель, провоцировал конфликт, а стражам порядка, которые пытались вывести его из заведения, сопротивлялся.

Позже выяснилось, что 35-летний мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сейчас он доставлен в Шевченковское управление полиции, на него составили административный протокол.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в украинской столице поздно вечером группа из 20 человек в масках напала на болельщиков английского футбольного клуба "Ливерпуль", которые приехали в Украину на финал Лиги чемпионов


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