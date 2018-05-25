Киевляне зарегистрировали 7 петиций об отмене повышения стоимости проезда

Об этом сообщается на официальном сайте Киевсовета.

Так, киевляне предлагают отменить такое решение, потому что оно является "циничным и недопустимым".

В одной петиции сказано, что поднимать стоимость проезда нелогично пока основная плата за проезд идет в наличном виде, поэтому надо ускорить введение единого электронного билета. Еще в одной петиции предлагается "отменить все льготы депутатам КГГА, и направлять сэкономленные средства в КП "Киевпастранс".

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве на выходные будет временно изменены маршруты автобусов и троллейбусов. Это связано с проведением в столице 21-22 апреля полумарафона.