15:49 24.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева запустили в работу бесплатный Wi-Fi

В центральной части Киева появился бесплатный доступ к интернету. Об этом сообщается на официальной странице Подольской РГА в соцсети.

В центре Киева запустили в работу бесплатный Wi-Fi

Отмечается, что такое новшество приурочено к финалу Лиги Чемпионов УЕФА. Так, команда Kyiv Smart City организовала бесплатный Wi-Fi, который работает на туристических локациях.

Подключиться к интернету можно на следующих локациях:

- парк имени Тараса Шевченко

- станция метро Золотые ворота

- станция метро Дворец спорта

- станция метро Майдан Независимости

- станция метро Дворец "Украина"

- площади Михайловская, Софийская, Контрактовая, Почтовая

- площадь возле НСК "Олимпийский" и у фуникулера.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоится финал футбольной Лиги чемпионов среди женщин. В сегодняшней игре встретятся немецкий "Вольфсбург" и действующий обладатель титула французский "Лион". 


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