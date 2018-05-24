В центре Киева запустили в работу бесплатный Wi-Fi

В центральной части Киева появился бесплатный доступ к интернету. Об этом сообщается на официальной странице Подольской РГА в соцсети.
Отмечается, что такое новшество приурочено к финалу Лиги Чемпионов УЕФА. Так, команда Kyiv Smart City организовала бесплатный Wi-Fi, который работает на туристических локациях.
Подключиться к интернету можно на следующих локациях:
- парк имени Тараса Шевченко
- станция метро Золотые ворота
- станция метро Дворец спорта
- станция метро Майдан Независимости
- станция метро Дворец "Украина"
- площади Михайловская, Софийская, Контрактовая, Почтовая
- площадь возле НСК "Олимпийский" и у фуникулера.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоится финал футбольной Лиги чемпионов среди женщин. В сегодняшней игре встретятся немецкий "Вольфсбург" и действующий обладатель титула французский "Лион".
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