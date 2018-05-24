В центре Киева запустили в работу бесплатный Wi-Fi

Отмечается, что такое новшество приурочено к финалу Лиги Чемпионов УЕФА. Так, команда Kyiv Smart City организовала бесплатный Wi-Fi, который работает на туристических локациях.

Подключиться к интернету можно на следующих локациях:

- парк имени Тараса Шевченко

- станция метро Золотые ворота

- станция метро Дворец спорта

- станция метро Майдан Независимости

- станция метро Дворец "Украина"

- площади Михайловская, Софийская, Контрактовая, Почтовая

- площадь возле НСК "Олимпийский" и у фуникулера.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоится финал футбольной Лиги чемпионов среди женщин. В сегодняшней игре встретятся немецкий "Вольфсбург" и действующий обладатель титула французский "Лион".