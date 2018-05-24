В столице из-за Лиги чемпионов требуются медики со знанием английского языка

Согласно соответствующему приказу Департамента здравоохранения, в течение 24-26 мая круглосуточно в режиме повышенной готовности будут работать киевские городские клинические больницы.

Таким образом в круглосуточном режиме будут работать медицинские учреждения: № 1, 2, 6, 12, 17, 18, Александровская клиническая больница, Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи и Киевская городская клиническая офтальмологическая больница "Центр микрохирургии глаза".

Во всех этих заведениях создан резерв свободных кроватей и обеспечено постоянное обновление необходимого запаса медикаментов, дезинфицирующих средств. Также необходимый запас компонентов и препаратов крови имеет Киевский городской центр крови. Очень важно, что в приемных отделениях больниц будут дежурить медики, владеющие иностранными языками.

Кроме основных локаций проведения финалов в Киеве также будут дежурить "скорые" в аэропортах и на железнодорожном вокзале.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в самом центре украинской столице, а именно на Бессарабской площади, сдулся один из мячей Лиги чемпионов. Конструкция просто повисла на фиксирующих стропах.