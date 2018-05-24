Столичный метрополитен" опубликовал график работы во время финала ЛЧ

Как сообщает пресс-служба ведомства, в субботу, 26 мая, станция метро "Олимпийская" будет закрыта с шести часов вечера. При этом в течение дня может буди ограничена работа станций "Дворец Украина", "Крещатик", "Арсенальная", "Тараса Шевченко", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Майдан независимости", "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта", - говорится в сообщении.

Также отметим, что последний поезд из центра города отправится 27 мая в 3.15.

Напомним, патрульная полиция Украина опубликовала список улиц, на которых будет временно запрещено или ограничено движение транспорта, в связи с подготовкой и проведением в Киеве финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве на улице Крещатик в четверг, 24 мая, официально открыли городок " Фестиваль чемпионов". Тут же состоялась официальная церемония внесения кубков Лиги чемпионов УЕФА, которые сейчас находятся в городе. Открывая городок городской голова Виталий Кличко попросил у киевлян прощения за временные неудобства в связи с перекрытием главной улице столицы и пояснил, что это связано с тем, таковы требования УЕФА.