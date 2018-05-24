14:30 24.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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25 мая в Киеве на двух участках будет перекрыто движение транспорта

В украинской столице сегодня, 25 мая,  будет перекрыто движение транспорта на перекрестке ул. Тампере и Вифлеемской, а также на выезде с ул. Вифлеемской на просп. Соборности. Это произойдет в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия.

25 мая в Киеве на двух участках будет перекрыто движение транспорта

Об этом стало известно из сообщения на странице КК "Киевавтодор" в соцсети Фейсбук.

Таким образом, движение транспорта будет ограничено с 9:30 до 11:00 час. на перекрестке улиц Тампере и Вифлеемской, а также с 11:00 до 22:00 на выезде с ул. Вифлеемской на просп. Соборности.

Корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения по городу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице произошло столкновение сразу трех машин. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал мужчина. Скорая помощь увезла его в больницу.


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