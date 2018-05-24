25 мая в Киеве на двух участках будет перекрыто движение транспорта

В украинской столице сегодня, 25 мая, будет перекрыто движение транспорта на перекрестке ул. Тампере и Вифлеемской, а также на выезде с ул. Вифлеемской на просп. Соборности. Это произойдет в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия.
Об этом стало известно из сообщения на странице КК "Киевавтодор" в соцсети Фейсбук.
Таким образом, движение транспорта будет ограничено с 9:30 до 11:00 час. на перекрестке улиц Тампере и Вифлеемской, а также с 11:00 до 22:00 на выезде с ул. Вифлеемской на просп. Соборности.
Корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения по городу.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице произошло столкновение сразу трех машин. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал мужчина. Скорая помощь увезла его в больницу.
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом