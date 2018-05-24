"Киевводоканал" в Святошинском районе отключит водоснабжение

Таким образом, без воды останутся сети по просп. Победы, бульв. Вернадского, ул. Витрука, ул. Краснова, ул. Депутатской, ул. Улитина, ул. Онискевича, ул. Крымского, ул. Степанченко, ул. Кржижановского. Предварительно также осуществляется чистка и мойка резервуара чистой воды № 1 на насосной водопроводной станции "Депутатская".

Профилактика будет проводиться ночью, чтобы не создавать неудобства жителям.

Во время выполнения работ "Киевводоканал" не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд. После завершения профилактических мероприятий перед применением воду из крана нужно спустить - если визуально вода прозрачная, не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно.

К слову, промывка - это обязательная профилактика, необходимая для того, чтобы вода, в том числе в резервуарах, не застаивалась и не ухудшалась ее качество. Кроме того, во время таких мероприятий трубы очищаются от возможного осадка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Днепре на магистральном трубопроводе произошла крупная авария. В своем посте он написал, что из-за аварии на период ликвидации в некоторых районах будет отсутствовать водоснабжение.