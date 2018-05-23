10:18 23.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Жители столицы зарегистрировали петицию с требованием бесплатного проезда

На сайте Киеврады зарегистрирована петиция с требованием установить бесплатный проезд в общественном транспорте города. Соответствующая петиция была опубликована сегодня, 23 мая.

Жители столицы зарегистрировали петицию с требованием бесплатного проезда

Согласно тексту петиции, киевляне предлагают вместо того, чтобы повышать стоимость проезда в общественном транспорте столицы, сделать его использование полностью бесплатным.

Отмечается, что по такому принципу работают в Таллинне с 2017 году, там муниципалитет ввел бесплатный проезд для жителей города.

Кроме того, этот вопрос актуален во многих странах Европы. В частности, он также стоит на повестке дня в Германии – там пилотный проект по введению бесплатного общественного транспорта планируется начать в пяти городах.

Добавим, с 14 июля 2018 года, стоимость проезда в городском транспорте столицы вырастет. Он составит от 6,3 гривен – при условии пользования проездным билетом или бесконтактной картой, и 8 гривен за разовую поездку. Р

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сайте мэрии начали официальное обсуждение проекта утверждения повышения проездных тарифов на перемещени в городском транспорте Киева. Люди возмущены, что цену проезда в столице планируют поднять с пяти до восьми гривен с 14 июля 2018 года.


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