В центре Киева сдулся мяч Лиги чемпионов - ФОТО

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Известно, что к знаменательному футбольному событию огромные надувные мячи установили по всему центру столицы. Тем не менее по неизвестным причинам один из них не дождался старта мероприятия. Возможно, постарались хулиганы, которым захотелось его проткнуть. Или кто-то неудачно попытался украсть конструкцию под покровом ночи, повредив ее в процессе.

Также украинские пользователи в своих соцсетях заявили, что сейчас в центре Киева можно увидеть повисший на веревках резиновый блинчик.

Примечательно, что из-за такой ситуации болельщики не стали расстраиваться. Ведь фаны уверены, что соответствующую инсталляцию скоро починят и Киев встретит финал ЛЧ в полной готовности.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", Союз европейских футбольных ассоциаций обнародовал список товарищеских матчей, которые состоятся по ходу дебютного розыгрыша Лиги наций 2018/2019.