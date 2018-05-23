В среду в центре Киева из-за ремонта ограничат движение

Дорога будет перекрыта на два дня. Тут будет проводится ремонт дороги.

Как сообщает пресс-служба "Киевавтодора", движение ограничат от улицы Олеся Гончара до улицы Николая Лысенко шести часов утра среду и до десяти часов вечера четверга.

Коммунальщики просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанными с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в связи с проведение финала Лиги чемпионов будет временно ограничено движение транспорта. Движение будет ограничено по некоторым улицам до 27 мая.