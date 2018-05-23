В среду в центре Киева из-за ремонта ограничат движение

В среду, 23 мая, в Киеве на улице Ярославов Вал будет ограничено движение транспорта.
Дорога будет перекрыта на два дня. Тут будет проводится ремонт дороги.
Как сообщает пресс-служба "Киевавтодора", движение ограничат от улицы Олеся Гончара до улицы Николая Лысенко шести часов утра среду и до десяти часов вечера четверга.
Коммунальщики просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанными с выполнением ремонтных работ.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в связи с проведение финала Лиги чемпионов будет временно ограничено движение транспорта. Движение будет ограничено по некоторым улицам до 27 мая.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов