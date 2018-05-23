В СБУ называли российским фейком готовящиеся теракты от "ИГ" в Киеве

Об этом сообщает пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на странице в Facebook.

Она призвала не распространять ложную информацию от иностранных таблоидов, которые были придуманы страной-агрессором. Гитлянская добавила, что в одной из социальных сетей возникли сообщения от имени террористической организации "Исламское государство" о якобы подготовленных на 26 мая 2018 года террористических атаках в Киеве.

В это время будет проходить финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА. Отмечается, что специалисты СБУ определили, что эти сообщения распространялись с аккаунтов, которые никак не связаны с "ИГ".

По словам Гитлянской, эксперты СБУ изучили эти сообщения и выяснили, что это информационный "вброс". Она добавила, что его целью стоит запугивание и внедрение панику среди населения и гостей столицы Украины. В СБУ намерены сделать все от них зависящее, чтобы день футбола прошел мирно и спокойно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Джелалабад на востоке Афганистана талибы организовали теракт у главного входа стадиона.