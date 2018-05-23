В Киеве два дня на станции метро Крещатик будет ограничен вход

В украинской столице в течение 24 и 25 мая 2018 года, пассажирам киевского метрополитена могут ограничить вход в две станции метро на Крещатике.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы киевского метрополитена в микроблоге Twitter.
Таким образом, в связи проведения массовых мероприятий в городе возможном ограничении на вход для пассажиров станций "Крещатик" и "Майдан Независимости" 24 и 25 мая 2018 года.
Кроме того, метрополитен организует бесплатный проезд для болельщиков и аккредитованных лиц. Так, бесплатно ездить в киевском метро болельщики смогут в течение 21-27 мая, 24-25 мая, 26-27 мая.
Союз европейских футбольных ассоциаций компенсирует Киеву 100 тыс. евро за введение бесплатного проезда для болельщиков с билетами на финальные матчи мужской и женской Лиги чемпионов 2018 года и аккредитованных лиц.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве Государственная пограничная служба Украины полностью готова к качественной и работе во время провождения финала Лиги Чемпионов, также сотрудники готовы работать в усиленном режиме и оформлять около 7 тысяч пассажиров за час.
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