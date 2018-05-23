На Киевщине состоялся суд над женщиной, которая хотела продать свою дочь

В Киевской области судом был определен приговор в сторону женщины, которую признали виновной в попытке продажи за 40 000 гривен собственной новорожденную дочери. Обвиняемой присудили меру пресечения в виде лишения свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Согласно обвинению прокуратуры Киевской области подозреваемая признана виновной в совершении уголовного злодеяния, предусмотренного статьей за торговлю людьми или другое незаконное соглашение касательно человека. Отмечается, что женщину уже не раз судили.
Сотрудники прокуратуры Киевской области подали апелляционную жалобу на определенное судебное решение из-за его мягкости. Они напомнили, что преступницу до этого уже привлекали к уголовной ответственности за схожие преступления против собственности.
В ходе следствия было выяснено, что в июне 2016 года, была проведена выписка из родильного отделения новоиспеченной матери 1991 года рождения. Тогда прямо у здания больницы женщина пыталась продать свою новорожденную дочь. После получения финансов нерадивую мать задержали правоохранители. В данный момент ребенок пребывает в приемной семье.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Новый Роздол Львовской области жители дома обнаружили тело новорожденного ребенка.
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