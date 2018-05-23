Киевляне остаются без горячей воды из-за долгов компании Ахметова, - Кличко

До сих пор остается нерешенным вопрос долговых обязательств "Киевэнерго" на сумму почти в пять миллиардов гривен. Об этом в среду, 23 мая, на заседании Киевской рады сообщил городской голова Виталий Кличко.

При этом он напомнил, что для полноценной работы недавно созданного коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", которое принимает на себя функции по теплообеспечения города после прекращения соглашения с "Киевэнерго".

Компания обратилась к "Нафтогазу", однако получила отказ, мотивируя наличием долгов, которые накапливались годами. Их судьба должна решаться на национальном уровне, учитывая масштаб вопроса, - пояснил городской голова, добавив, что "Киевтеплоэнерго" не может взять на себя указанные долговые обязательства.

Вместе с тем столичный градоначальник отметил, что проблема долговых обязательств одной компании перед другой не должна влиять на бесперебойность предоставления услуг для жителей города. Такой вариант выхода из ситуации мы предлагаем "Нафтогазу, – отметил мэр.

Напомним, накануне комиссия Киеврада по вопросам бюджета и социально-экономического развития одобрила проект решения, предусматривающий, что долговые обязательства по оплате потребленных энергоносителей и услуг по их транспортировке и поставке ПАО "Киевэнерго" не подлежат передаче и переводу на КП "Киевтеплоэнерго", которое оформляет на себя теплосети и другие активы.

Как сообщал УРА-Информ, столичная власть заявила, что не будет принимать на себя долги " Киевэнерго" ни при каких обстоятельствах.