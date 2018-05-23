22:32 23.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100194865:Polishuk

Киевляне остаются без горячей воды из-за долгов компании Ахметова, - Кличко

"Нафтогаз Украины" отказался подписывать договоры на поставку газа с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго".

Киевляне остаются без горячей воды из-за долгов компании Ахметова, - Кличко

До сих пор остается нерешенным вопрос долговых обязательств "Киевэнерго" на сумму почти в пять миллиардов гривен. Об этом в среду, 23 мая, на заседании Киевской рады сообщил городской голова Виталий Кличко.

При этом он напомнил, что для полноценной работы недавно созданного коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", которое принимает на себя функции по теплообеспечения города после прекращения соглашения с "Киевэнерго".

Компания обратилась к "Нафтогазу", однако получила отказ, мотивируя наличием долгов, которые накапливались годами. Их судьба должна решаться на национальном уровне, учитывая масштаб вопроса, - пояснил городской голова, добавив, что "Киевтеплоэнерго" не может взять на себя указанные долговые обязательства.

Вместе с тем столичный градоначальник отметил, что проблема долговых обязательств одной компании перед другой не должна влиять на бесперебойность предоставления услуг для жителей города. Такой вариант выхода из ситуации мы предлагаем "Нафтогазу, – отметил мэр.

Напомним, накануне комиссия Киеврада по вопросам бюджета и социально-экономического развития одобрила проект решения, предусматривающий, что долговые обязательства по оплате потребленных энергоносителей и услуг по их транспортировке и поставке ПАО "Киевэнерго" не подлежат передаче и переводу на КП "Киевтеплоэнерго", которое оформляет на себя теплосети и другие активы.

Как сообщал УРА-Информ, столичная власть заявила, что не будет принимать на себя долги " Киевэнерго" ни при каких обстоятельствах.

 


Поделиться
Читайте также:
 
В четверг в Украине погода будет жаркой и с грозами За неделю корью в Украине заболели более 1,6 тысяч человек В ПАСЕ требуют немедленно освободить Сенцова День морской пехоты Украины теперь будут праздноваться на государственном уровне 23 мая
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив