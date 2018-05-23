Киев не будет принимать на себя долги "Киевэнерго" - КГГА

Сегодня Киеврада планирует принять соответствующее постановление, в котором будет зафиксирован отказ от приема долгов. Будет установлена четкая позиция всех пяти фракций.

Об этом в среду, 22 мая, заявил заместитель городского головы Владимир Прокопив.

Он также высказал мнение, что необходим диалог между "Нафтогазом Украины", "Киевэнерго" и властями столицы по погашению долгов. Вместе с тем госхолдинг не имеет права отказываться от подписания договора с "Киевтеплоэнерго" под предлогом старых долгов "Киевэнерго".

В свою очередь, заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантилеев призвал "Нафтогаз" заключить договор на поставку газа с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго", указав на невозможность горячего водоснабжения микрорайонов, запитанных от котелен "Киевтеплоэнерго" без такого договора.

При этом в "Нафтогаз Украины" отметили, что согласно законодательству, вместе с передачей теплогенерирующего оборудования от одного субъекта к другому, должны передаваться и долги за газ, образовавшиеся в работе этого оборудования ранее.

Городская власть пытается уговорить нас, но мы здесь ни при чем - есть закон, статья 22 закона "О теплоснабжении", - отметили в пресс-службе "Нафтогаза Украины", добавив, что

надеются город будет действовать в интересах потребителей и выполнит требования закона, чтобы поставка горячей воды в жилищах возобновилась как можно быстрее.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве со среды, 23 мая, за долги будут отключать от электроснабжения административные здания и бюветы, которые обслуживаются коммунальным предприятием " Киевводоканала". Как заявляет пресс-служба компании "ДТЭК Киевские Электросети", в частности, долг предприятия сейчас составляет 228,4 миллиона гривен. Чтобы минимизировать негативные последствия накопления долга компания вынуждена отключить от электроснабжения объекты , которые не имеют критического влияния на технологический процесс, - пояснили в компании.