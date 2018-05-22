Травившей и грабившей киевлян банде грозит пожизненное заключение

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Отмечается, что за преступления задержанным личностям могут присудить от десяти до 15 лет лишения свободы или пожизненное пребывание под стражей.

Основываясь на составленных делах прокуратуры Голосеевский районный суд Киева запустил судебный осмотр уголовного производства. Обвиняется организованная преступная банда из семи людей, собранная на этнической основе. Злоумышленники сделали ряд разбойных атак в строну мирных людей с использованием насилия и сильнодействующих веществ.

Четверо женщин из преступной группировки, действуя согласно тщательно продуманному общему плану преступников, знакомились с гостями разных кафе и незаметно дополняли их заказы сильнодействующим медицинским средством с веществом "Клозапин".

После этого, опираясь на беспомощное состояние жертв, злоумышленники грабили их. В общем, преступники успели незаконно присвоить ценные вещи и финансовые средства на сумму больше 270 тысяч гривен. Шестеро из жертв по итогам применения сильнодействующих веществ оказались в больницах с тяжелой степенью отравления, еще один пострадавший не выжил.

По результатам следствия всем преступникам объявлены уголовные подозрения по статьям за умышленное убийство, совершенное организованной группой и за разбой, совершенный организованной группой. Трем из них определена безоговорочная мера пресечения в виде пребывания под стражей. Остальным подозреваемым - домашний арест и залог.

Напомним, как ранеее сообщал "УРА-Информ", во Львове сотрудница одного из банков подозревается в ограблении в виде крупной суммы денег у клиентов учреждения.