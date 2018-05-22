В среду все столичные троллейбусы "Богдан" будут возить бесплатно

В Киеве в среду, 23 мая, проезд в троллейбусах "Богдан" будет бесплатным.
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" объявило о таком решении по случаю 20-летия корпорации "Богдан Моторс". Как сказано в сообщении предприятия, с самого утра и до поздней ночи, проезд во всех троллейбусах типа "Богдан" будет бесплатным при наличии соответствующей наклейки.
В акции участвуют только троллейбусы типа Т90110, Т70110, Т70117, - пояснили в "Киевпастрансе", добавив, что акция финансируется корпорацией "АК Богдан Моторс".
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Киевская городская государственная администрация решила повысить тарифы на проезд в наземном и подземном коммунальном транспорте Киева до восьми гривен с 15 июля 2018 года.
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