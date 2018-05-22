20:57 22.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100194748:Polishuk

В среду все столичные троллейбусы "Богдан" будут возить бесплатно

В Киеве в среду, 23 мая, проезд в троллейбусах "Богдан" будет бесплатным.

В среду все столичные троллейбусы

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" объявило о таком решении по случаю 20-летия корпорации "Богдан Моторс". Как сказано в сообщении предприятия, с самого утра и до поздней ночи, проезд во всех троллейбусах типа "Богдан" будет бесплатным при наличии соответствующей наклейки.

В акции участвуют только троллейбусы типа Т90110, Т70110, Т70117, - пояснили в "Киевпастрансе", добавив, что акция финансируется корпорацией "АК Богдан Моторс".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Киевская городская государственная администрация решила повысить тарифы на проезд в наземном и подземном коммунальном транспорте Киева до восьми гривен с 15 июля 2018 года.


Поделиться
Читайте также:
 
В среду в центре Киева из-за ремонта ограничат движение В среду в Украине установится сухая и теплая погода Депутаты ввели штраф для "перекупщиков" билетов финала ЛЧ Рада должна в среду начать рассмотрение законопроекта об антикоррупционном суде, - Парубий
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив