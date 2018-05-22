11:57 22.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве убирают рекламу Газпрома - ФОТО

УЕФА поддержал позицию властей Киева о невозможности использования логотипов российского "Газпрома", как партнера при оформлении территории Фестиваля чемпионов для болельщиков и гостей финала Лиги чемпионов на Крещатике.

В Киеве убирают рекламу Газпрома - ФОТО

Об этом во вторник, 22 мая, сообщил официальный представитель Киевской городской государственной администрации по вопросам подготовки к финалу Лиги чемпионов Киеве Андрей Мирошниченко.

По его словам, все уже убрано и сейчас печатается новое оформление, которым заменят демонтированное. Всем благодарны за понимание, массовые акции протеста, акты вандализма и граффити-шоу отменяются, - написал Мирошниченко на своей странице в Facebook.

Напомним, финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве 26 мая. В этот день работу транспорта в столице продлят на три часа.

Как сообщал УРА-Информ, с понедельника, 21 мая, полиция в Украине будет работать в усиленном режиме. К работе на локациях международного турнира на время проведения финала Лиги чемпионов будут привлекать полицейских, которые владеют иностранными языками.


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