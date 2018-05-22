07:29 22.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве столкнулись три автомобиля, пострадал мужчина

В столице в ночь на вторник, 22 мая, произошло столкновение сразу трех машин.

В Киеве столкнулись три автомобиля, пострадал мужчина

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал мужчина. Скорая помощь увезла его в больницу.

Как сообщают очевидцы, авария произошла на Северном мосту около полуночи. После столкновения травмы получил пострадал пассажир автомобиля Nexia. Его госпитализировали в больницу с сотрясением мозга.

Из-за ДТП в сторону Троещины образовалась огромная пробка. Движение транспорта практически было парализовано.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, под Киевом в Борисполе автобус сбил двух девочек, в результате чего одна из них погибла на месте. Автобус ехал из Чигирина в Киев.


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