В Киеве столкнулись три автомобиля, пострадал мужчина

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал мужчина. Скорая помощь увезла его в больницу.

Как сообщают очевидцы, авария произошла на Северном мосту около полуночи. После столкновения травмы получил пострадал пассажир автомобиля Nexia. Его госпитализировали в больницу с сотрясением мозга.

Из-за ДТП в сторону Троещины образовалась огромная пробка. Движение транспорта практически было парализовано.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, под Киевом в Борисполе автобус сбил двух девочек, в результате чего одна из них погибла на месте. Автобус ехал из Чигирина в Киев.