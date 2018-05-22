23:27 22.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве из-за долгов будут отключать от электричества бюветы и админздания

В Киеве со среды, 23 мая, за долги будут отключать от электроснабжения административные здания и бюветы, которые обслуживаются коммунальным предприятием "Киевводоканала".

В Киеве из-за долгов будут отключать от электричества бюветы и админздания

Как заявляет пресс-служба компании "ДТЭК Киевские Электросети", в частности, долг предприятия сейчас составляет 228,4 миллиона гривен. Чтобы минимизировать негативные последствия накопления долга компания вынуждена отключить от электроснабжения объекты , которые не имеют критического влияния на технологический процесс, - пояснили в компании.

Там также добавили, что компания призывает городскую власть и "Киевводоканал" найти источник для расчетов за потребленную электрическую энергию.

Вместе с тем столичные власти и "Киевводоканал" пока не комментировали это сообщение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в течение 22-25, а также 30 мая 2018 в части города будет отключено снабжение холодной воды. На сайте Киевской городской государственной администрации в понедельник, 21 мая, опубликован график отключений холодной воды. В эти дни "Киевводоканал" будет проводить ремонтные работы систем водоснабжения.


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