Пограничники готовы к провождению финала ЛЧ в Киеве

В Киеве Государственная пограничная служба Украины полностью готова к качественной и работе во время провождения финала Лиги Чемпионов, также сотрудники готовы работать в усиленном режиме и оформлять около 7 тысяч пассажиров за час.
Об этом говорится в сообщении ГПСУ.
В ведомстве отметили, что основным направлением прибытия на Чемпионат будут столичные аэропорты. Именно поэтому для оформления пассажиров только в аэропорту "Борисполь" одновременно будет задействовано 60 рабочих мест, что позволит пропускать до 120 пассажиров за 1 минуту и около 7 тысяч за 1 час.
В целом пограничное ведомство прогнозирует прибытие в Украину минимум 30 тысяч фанатов и гостей. Больше всего болельщиков пограничники ожидают из Англии и Испании, а также Германии и Франции.
Кроме того, во время мероприятий будут дежурить около 100 инструкторов-пограничников со служебными собаками.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", более 2 тыс фанатов мадридского "Реала" сдали билеты на финал Лиги чемпионов 2018 из-за проблем с приездом в Киев. Сообщается, что испанские болельщики столкнулись с логистической проблемой длительной поездки в
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