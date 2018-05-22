Пограничники готовы к провождению финала ЛЧ в Киеве

Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

В ведомстве отметили, что основным направлением прибытия на Чемпионат будут столичные аэропорты. Именно поэтому для оформления пассажиров только в аэропорту "Борисполь" одновременно будет задействовано 60 рабочих мест, что позволит пропускать до 120 пассажиров за 1 минуту и около 7 тысяч за 1 час.

В целом пограничное ведомство прогнозирует прибытие в Украину минимум 30 тысяч фанатов и гостей. Больше всего болельщиков пограничники ожидают из Англии и Испании, а также Германии и Франции.

Кроме того, во время мероприятий будут дежурить около 100 инструкторов-пограничников со служебными собаками.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", более 2 тыс фанатов мадридского "Реала" сдали билеты на финал Лиги чемпионов 2018 из-за проблем с приездом в Киев. Сообщается, что испанские болельщики столкнулись с логистической проблемой длительной поездки в