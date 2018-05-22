На столичных пляжах нашли кишечную палочку

Согласно словам управляющего, на 13 пляжах украинской столицы были взяты пробы, для того, чтобы открыть их к купальному сезону.

Чумак утверждает, что согласно результатам в пяти образцах лактозоположительная кишечная палочка значительно превышает допустимые нормы. Это вода возле зон рекреации "Тельбин", "Вербное", "Радуга", "Пуща-Водица" и "Черторой".

Кроме того, на пляжах "Галерный" и "Веселка" в воде обнаружились загрязняющие вещества БПК-5 биохимическое потребление кислорода.

Также, пляжи "Золотой", "Предмостная слободка", "Центральный", "Молодежный", "Детский" и "Венеция" были признаны соответствующими санитарным нормам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", УЕФА поддержал позицию властей Киева о невозможности использования логотипов российского "Газпрома", как партнера при оформлении территории Фестиваля чемпионов для болельщиков и гостей финала Лиги чемпионов на Крещатике.