На столичных пляжах нашли кишечную палочку

Повышенное содержание лактозоположительной кишечной палочки было обнаружено на пяти киевских пляжах. Об этом сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак.
Согласно словам управляющего, на 13 пляжах украинской столицы были взяты пробы, для того, чтобы открыть их к купальному сезону.
Чумак утверждает, что согласно результатам в пяти образцах лактозоположительная кишечная палочка значительно превышает допустимые нормы. Это вода возле зон рекреации "Тельбин", "Вербное", "Радуга", "Пуща-Водица" и "Черторой".
Кроме того, на пляжах "Галерный" и "Веселка" в воде обнаружились загрязняющие вещества БПК-5 биохимическое потребление кислорода.
Также, пляжи "Золотой", "Предмостная слободка", "Центральный", "Молодежный", "Детский" и "Венеция" были признаны соответствующими санитарным нормам.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", УЕФА поддержал позицию властей Киева о невозможности использования логотипов российского "Газпрома", как партнера при оформлении территории Фестиваля чемпионов для болельщиков и гостей финала Лиги чемпионов на Крещатике.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов