Об этом говорится в пресс-релизе Ощадбанка,

Сообщается, что Ощадбанк и Mastercard установили 185 POS-терминалов для принятия безналичных оплат на НСК "Олимпийский" к Лиге Чемпионов, где в решающем матче встретятся мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль".

Также в пресс-службе отметили, что в настоящее время используется новейшая модель Lane/ 5000, рассчитанная на интенсивное использование. Кром того, устройства распределили по 42 точкам фудкорта верхнего и нижнего ярусов стадиона. С помощью терминалов болельщики смогут рассчитываться за еду и напитки платежными картами или устройствами с NFC-кошельками.

Примечательно, что с момента открытия после реконструкции перед финалом Чемпионата Европы Евро-2012 в 2011 году на стадионе было проведено более 150 футбольных матчей и 10 концертов украинских и мировых звезд. Но терминалы для карточных расчетов в "главной спортивной и культурной арене страны" установили только сейчас.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", миллионы футбольных болельщиков пристально следят за развитием событий на самом престижном европейском турнире, которым является Лига чемпионов УЕФА. Страница football24.ua популярного интернет-ресурса помогает украинским фанатам всегда быть в курсе последних.