Киевляне возмутились подорожанием проезда в метро

Об этом сообщает сайт КГГА, на котором обсуждения будут длиться до 3 июня.

После этого, руководство города планирует провести общественные слушания на данную тему с жителями столицы, но место и дата встреч в данный момент не определены.

На протяжении трех дней на сайте КГГА зарегистрировались 345 людей, из которых выступило против повышения 330 и только 15 человек поддержали нововведение. Люди оставляют на сайте также свое мнение в комментариях. Население не только высказывает возмущение из-за цены, при которой качество услуг останется прежним, но и оговаривают альтернативные меры. Например, введение оплаты за единичную поездку с привязкой ко времени, независимо от количества пересадок на 90 и 120 минут. Другие предлагают сделать метро бесплатным, как в Таллинне, поскольку наш общественный транспорт никогда не приносил доход и все время финансировался из госбюджета.

Люди требуют, чтобы власти выяснили реальный пассажиропоток и утвердили единый билет на все виды транспорта, который будет доступен всем. Власти обещают прислушаться к советам населения, но пока что неясно отменят ли подорожание. В то же время на сайте Киеврады петицию об утверждения моратория на поднятия цены проезда в общественном транспорте поддержало всего 646 людей из необходимых десяти тысяч.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", с 14 июля 2018 года в Киеве грядет очередное повышение цены на проезд в подземном общественном транспорте до восьми гривен за поездку.