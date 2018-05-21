В столице запретили купаться в фонтанах

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводфонда".

Как пояснили в ведомстве, такие меры предосторожности нужны из-за высокого напряжения, которое используется оборудованием, а также скользкой поверхностью чаш фонтанов.

Коммунальное предприятие предупредило и о последствиях для здоровья в случае питья воды из фонтана.

Известно, что вода попадает в фонтаны через системы централизованного водоснабжения и постоянно циркулирует, на нее могут влиять погодные условия, повышенная температура воздуха, поэтому во избежание цветения используют специальный химический раствор – альгицид.

К слову, первоочередная цель фонтанов столицы – это украшение города, визитная карточка, изюминка Киева.

"Призываем бережно относиться и оберегать эту невероятную красоту!", - добавили в коммунальном предприятии.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", правоохранители задержали двух супругов, которые стащили бронзовую плиту с одного из киевских фонтанов. Сообщается, что двое злоумышленников с помощью инструментов откручивали болты с плит, а затем клали их в специальную сумку.