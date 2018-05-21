В столице запретили купаться в фонтанах

Коммунальное предприятие "Киевводфонд" обратилось к гостям и жителям столицы с просьбой не купаться и не пить воду из столичных фонтанов.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевводфонда".
Как пояснили в ведомстве, такие меры предосторожности нужны из-за высокого напряжения, которое используется оборудованием, а также скользкой поверхностью чаш фонтанов.
Коммунальное предприятие предупредило и о последствиях для здоровья в случае питья воды из фонтана.
Известно, что вода попадает в фонтаны через системы централизованного водоснабжения и постоянно циркулирует, на нее могут влиять погодные условия, повышенная температура воздуха, поэтому во избежание цветения используют специальный химический раствор – альгицид.
К слову, первоочередная цель фонтанов столицы – это украшение города, визитная карточка, изюминка Киева.
"Призываем бережно относиться и оберегать эту невероятную красоту!", - добавили в коммунальном предприятии.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", правоохранители задержали двух супругов, которые стащили бронзовую плиту с одного из киевских фонтанов. Сообщается, что двое злоумышленников с помощью инструментов откручивали болты с плит, а затем клали их в специальную сумку.
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