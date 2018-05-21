В Киеве возросла заболеваемости гриппом и ОРВИ

На протяжении 20 недели эпидемиологического сезона заболели более восьми тысяч жителей столицы. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

По его данным рост заболеваемости составляет 12%. При этом 81 человек оказался в больнице и среди них 73 - дети.

Он также уточнил, что в столице на сегодняшний день зарегистрировано 8193 больных гриппом и ОРВИ, тогда как неделей ранее число заболевших составило 7213.

Так, взрослых заболело 2675 человек, а детей - 5518, - отметил Поворозник, добавив, что среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 10,4%: 1824 случая, что составляет 33,1% от общего количества заболевших детей и 22,3% от общего количества лиц, которые обратились за медицинской помощью.

Вместе с тем, по словам Поворозника, показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 38,3%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в селе Черная Тиса Раховского района Закарпатской области зарегистрирована вспышка кори. По состоянию на утро пятницы, 18 мая, тут уже заболело 56 учеников общеобразовательной школы. При этом двое из них попали в больницу.