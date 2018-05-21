В Киеве возле Шулявского путепровода снесут все МАФы

Отмечается, что демонтаж запланирован в связи с необходимостью освободить место для работы тяжелой техники на будущей реконструкции Шулявского путепровода.

Однако, подробной информации по конкретным временным сооружениям, подлежащим демонтажу пока нет, но в Департаменте городского благоустройства Киевской горгосадминистрации готовится поручение на демонтаж временных сооружений, в котором и будут указаны эти данные.

Андреев добавил, что скорее всего такие поручения появятся уже на этой неделе.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве начинается подготовка к реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы и улицы Вадима Гетьмана. В связи с чем в Киевской городской государственной администрации прорабатывается схема движения на время проведения работ.