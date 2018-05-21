15:54 21.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве возле Шулявского путепровода снесут все МАФы

Коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" намерено снести все сооружения, расположенные возле Шулявского путепровода. Об этом стало известно из сообщения на странице и.о. директора КП "Киевблагоустройство" Андрея Андреева в сети Фейсбук.

В Киеве возле Шулявского путепровода снесут все МАФы

Отмечается, что демонтаж запланирован в связи с необходимостью освободить место для работы тяжелой техники на будущей реконструкции Шулявского путепровода.

Однако, подробной информации по конкретным временным сооружениям, подлежащим демонтажу пока нет, но в Департаменте городского благоустройства Киевской горгосадминистрации готовится поручение на демонтаж временных сооружений, в котором и будут указаны эти данные.

Андреев добавил, что скорее всего такие поручения появятся уже на этой неделе.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве начинается подготовка к реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы и улицы Вадима Гетьмана. В связи с чем в Киевской городской государственной администрации прорабатывается схема движения на время проведения работ.


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