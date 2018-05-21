Столичная власть обнародовала график отключений холодной воды до конца мая

На сайте Киевской городской государственной администрации в понедельник, 21 мая, опубликован график отключений холодной воды. В эти дни "Киевводоканал" будет проводить ремонтные работы систем водоснабжения.

Предприятие благодарит киевлян за понимание и приносит извинения за временные неудобства, а также напоминает о необходимости заранее запастись водой, - говорится в сообщении.

Таким образом, согласно графику 22 мая с 11 часов утра и до девяти часов вечера будет отсутствовать вода:

улица Черняховского, 2/21, 4, 12 (ж/б), 3, 3-А, 5, 5-А, 7, 7-А, 9 (п/б);

улица Эстонская, 5 (ж/б);

улица Кирпоноса, 10, 12, 11, 13 (ж/б), 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 7, 7-А, 15, 17, 19, 21, 23 (п/б).

С девяти часов утра и до десяти часов вечера:

бульвар Вацлава Гавела, 16 (завод), 18 (общежитие);

улица Комарова, 40 (торговый центр).

23 мая начиная с 09:30 до пяти часов вечера воды не будет по улице Стадионная, 5, 5-Б (офисы). С 11 часов утра и до пяти часов утра 24 мая - по улица Порика, 18-А, 18-Б (СТО), 20 (магазин). С десяти часов вечера и до пяти часов утра по улице Ярославов Вал, 31/19, 17, 15, 26, 26-Б, 24, 24-Б (ж/б), 22 (отель)

24 мая начиная с семи часов вечера и до восьми часов утра следующего дня:

улица Ружинская, 14, 16, 18/59, 20, 54, 24, 26/41, 3/56, 5, 7/43, 11 (ж/б), 30 (школа), 11-А (д/с), 15/18, 17, 19, 21/23, 25, 27, 36/16, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 (п/б);

улица Щербаковского, 52/1 (Государственная служба безопасности связи);

улица Саратовская, 39, 45 (ж/б), 14-А (д/с);

улица Муромська, 14, 16 (п/б).

В этот же день с восьми часов утра и до семи часов утра следующего дня:

улица Межевая, 119 (ж/б);

улица Полковая, 57 (мед. заведение), 57-А, 59, 59-А, 61, 61-А, 74, 58 (ж/б), 59-А (д/с), 76 (админ. Здание).

25 мая начиная с 09:30 до девяти часов вечера воды не будет по проспекту Голосеевский, 100/2 (ж/б);

30 мая начиная с девяти часов утра и до полуночи - по улице Полковая, 55, 57, 57-А, 57-Б, 59, 59-А, 59-В, 61, 61-А, 72, 74, 76, 76-А, 78, 74/6, 119 (ж/б), 57-В (агрофирма).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 16 апреля столичная компания начала проводить гидравлические испытания тепловых сетей, на время которой будет отключена подача горячей воды. Таким образом, с 16 по 30 апреля, гидравлические испытания теплосетей проводят от районных котельных "Минская", "Веркон", "Отрадный" и станций теплоснабжения №1 и "Беличи".