Столичная власть обнародовала данные по ограничениям движения транспорта во время финала Лиги чемпионов

Движение будет ограничено по некоторым улицам до 27 мая. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, временный запрет и ограничение движения будет действовать по:

улице Крещатик (от Архитектора Городецкого до Богдана Хмельницкого) - полный запрет до 31 мая круглосуточно;

улице Крещатик (от Богдана Хмельницкого до Бессарабской площади) - запрет с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая:

улице Архитектора Городецкого (от Заньковецкой до Крещатик) - ограничение до 31 мая круглосуточно и запрет с восьми часов вечера 25 мая до шести часов утра 27 мая;

улице Прорезная (от Пушкинской до Крещатик) - ограничение до 31 мая круглосуточно; Бессарабская площадь - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

бульвар Тараса Шевченко (от Пушкинской до Бессарабской площади) - ограничение начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Богдана Хмельницкого (от Пушкинской до Крещатик) - ограничение начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улица Владимирская (от Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко) - запрет начиная с 25 мая;

улице Терещенковская (от бульвара Тараса Шевченко до Льва Толстого) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Льва Толстого (от Терещенковской до площади Льва Толстого) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

Площадь Льва Толстого - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Большая Васильковская (от Бессарабской площади до Тверской) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Большая Васильковская (от Ковпака до Тверской) - ограничение начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улица Жилянская (от Антоновича до Шота Руставели) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улица Шота Руставели (от Жилянской до Бассейной) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улица Рогнединская (от Большой Васильковской до Эспланадной) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Эспланадная (от Бассейной до Саксаганского) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Саксаганского (от Большой Васильковской до Эспланадной) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Физкультуры (от Антоновича к НСК "Олимпийский") - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Деловая (от Антоновича до Василия Тютюнника) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Ивана Федорова (от Антоновича до Василия Тютюнника) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Василия Тютюнника (от Евгения Коновальца до Деловой) - ограничение начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Владимиро-Лыбедская (от Антоновича до Большой Васильковской) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Немецкая (от Антоновича до Предславинской) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Тверская (от Антоновича до Большой Васильковской) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Предславинская (от Тверской до Ивана Федорова) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Евгения Коновальца (от Михаила Заднипровского до Предславинской) - ограничение начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Евгения Коновальца (от Предславинской до Большой Васильковской) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Михаила Заднипровского (от бульвара Леси Украинский до Евгения Коновальца) - ограничение начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

бульвар Леси Украинский (от Госпитальной до Новогоспитальнои) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

бульвар Леси Украинский (от Евгения Коновальца до Новогоспитальнои) - ограничение - начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Госпитальная (от Леси Украинский в Госпитального переулка) - ограничение - с до 10 июня круглосуточно;

переулок Госпитальный (от Госпитальной до Лабораторного) - ограничение до 10 июня круглосуточно;

переулок Лабораторный (от Госпитального до Василия Тютюнника) - ограничение до 10 июня круглосуточно;

улице Лабораторная (от Василия Тютюнника до тупика) - ограничение до 10 июня круглосуточно;

улице Летняя (от Лабораторного до Евгения Коновальца) - ограничение до 10 июня круглосуточно;

улице Богдана Хмельницкого (четная сторона от Крещатик до Пушкинской) - ограничение 23 мая до 26 мая круглосуточно;

Парковая дорога "заездной карман" - запрет - с 21 по 25 мая круглосуточно;

площадь напротив билетных касс НСК "Олимпийский" между Эспланадной и Саксаганского - ограничение - до полуночи 1 юня.

Напомним, решающий матч Лиги чемпионов состоится в субботу 26 мая и пройдет в Киеве на НСК "Олимпийски". Главный футбольный турнир года начнется в 21:45.

Как сообщал УРА-Информ, за два дня до этого, 24 мая на стадионе "Динамо" им. В. В. Лобановского состоится финал женской Лиги чемпионов, в котором встретятся "Лион" и "Вольфсбург".