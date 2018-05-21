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Столичная власть обнародовала данные по ограничениям движения транспорта во время финала Лиги чемпионов

В Киеве в связи с проведение финала Лиги чемпионов будет временно ограничено движение транспорта.

Столичная власть обнародовала данные по ограничениям движения транспорта во время финала Лиги чемпионов

Движение будет ограничено по некоторым улицам до 27 мая. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, временный запрет и ограничение движения будет действовать по:

улице Крещатик (от Архитектора Городецкого до Богдана Хмельницкого) - полный запрет до 31 мая круглосуточно;

улице Крещатик (от Богдана Хмельницкого до Бессарабской площади) - запрет с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая:

улице Архитектора Городецкого (от Заньковецкой до Крещатик) - ограничение до 31 мая круглосуточно и запрет с восьми часов вечера 25 мая до шести часов утра 27 мая;

улице Прорезная (от Пушкинской до Крещатик) - ограничение до 31 мая круглосуточно; Бессарабская площадь - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

бульвар Тараса Шевченко (от Пушкинской до Бессарабской площади) - ограничение начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Богдана Хмельницкого (от Пушкинской до Крещатик) - ограничение начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улица Владимирская (от Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко) - запрет начиная с 25 мая;

улице Терещенковская (от бульвара Тараса Шевченко до Льва Толстого) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Льва Толстого (от Терещенковской до площади Льва Толстого) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

Площадь Льва Толстого - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Большая Васильковская (от Бессарабской площади до Тверской) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Большая Васильковская (от Ковпака до Тверской) - ограничение начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улица Жилянская (от Антоновича до Шота Руставели) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улица Шота Руставели (от Жилянской до Бассейной) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улица Рогнединская (от Большой Васильковской до Эспланадной) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Эспланадная (от Бассейной до Саксаганского) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Саксаганского (от Большой Васильковской до Эспланадной) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Физкультуры (от Антоновича к НСК "Олимпийский") - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Деловая (от Антоновича до Василия Тютюнника) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Ивана Федорова (от Антоновича до Василия Тютюнника) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Василия Тютюнника (от Евгения Коновальца до Деловой) - ограничение начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Владимиро-Лыбедская (от Антоновича до Большой Васильковской) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Немецкая (от Антоновича до Предславинской) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Тверская (от Антоновича до Большой Васильковской) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Предславинская (от Тверской до Ивана Федорова) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Евгения Коновальца (от Михаила Заднипровского до Предславинской) - ограничение начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Евгения Коновальца (от Предславинской до Большой Васильковской) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Михаила Заднипровского (от бульвара Леси Украинский до Евгения Коновальца) - ограничение начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

бульвар Леси Украинский (от Госпитальной до Новогоспитальнои) - запрет начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

бульвар Леси Украинский (от Евгения Коновальца до Новогоспитальнои) - ограничение - начиная с 25 мая с восьми часов вечера и до шести часов утра 27 мая;

улице Госпитальная (от Леси Украинский в Госпитального переулка) - ограничение - с до 10 июня круглосуточно;

переулок Госпитальный (от Госпитальной до Лабораторного) - ограничение до 10 июня круглосуточно;

переулок Лабораторный (от Госпитального до Василия Тютюнника) - ограничение до 10 июня круглосуточно;

улице Лабораторная (от Василия Тютюнника до тупика) - ограничение до 10 июня круглосуточно;

улице Летняя (от Лабораторного до Евгения Коновальца) - ограничение до 10 июня круглосуточно;

улице Богдана Хмельницкого (четная сторона от Крещатик до Пушкинской) - ограничение 23 мая до 26 мая круглосуточно;

Парковая дорога "заездной карман" - запрет - с 21 по 25 мая круглосуточно;

площадь напротив билетных касс НСК "Олимпийский" между Эспланадной и Саксаганского - ограничение - до полуночи 1 юня.

Напомним, решающий матч Лиги чемпионов состоится в субботу 26 мая и пройдет в Киеве на НСК "Олимпийски". Главный футбольный турнир года начнется в 21:45.

Как сообщал УРА-Информ, за два дня до этого, 24 мая на стадионе "Динамо" им. В. В. Лобановского состоится финал женской Лиги чемпионов, в котором встретятся "Лион" и "Вольфсбург".


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