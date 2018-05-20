20:59 20.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве пьяные разбили девять авто - ФОТО, ВИДЕО

В Киеве в воскресенье, 20 мая, два пьяных водителя устроили гонки на ВАЗах.

В Киеве пьяные разбили девять авто - ФОТО, ВИДЕО

В результате они повредили девять припаркованных автомобилей. К счастью, никто из людей не пострадал. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на массиве Оболонь.

Мужчины устроили "пьяные гонки", во время которых один из них заехал во дворы, сбил ограждение и задел припаркованные автомобили.

При этом тест на Драггере показал 1,58 промилле, а полиция в автомобиле нашла казались патроны калибра 7,62.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пассажирский автобус сбил двух девочек в поселке Борисполь Киевской области. По предварительной информации, двое девочек 2007 и 2008 года рождения пытались пересечь дорогу на роликах в установленном для этого месте.

Однако, водитель автобуса, который двигался в направлении Киев-Чигирин не успел затормозить на переходе. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один ребенок, вторую пострадавшую доставили в местный госпиталь.


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