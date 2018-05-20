Киевский метрополитен подготовили к финалу Лиги Чемпионов - ФОТО

С 19 по 27 мая в столичной подземке будет курсировать вагон-стадион в честь проводящегося в Киеве финала Лиги Чемпионов. Об этом передает официальный сайт КП "Киевский метрополитен".
Сам вагон украшен различной футбольной символикой - цифровое табло, футболки именитых футболистов, ворота вместо привычных для нас автоматических дверей и искусственное поле, вместо мутного коричневого покрытия.
Каждый раз, когда вагон отправляется со станции в громкоговоритель слышно: "Go go go! Ole ole ole! С сегодняшнего дня в подземке будет курсировать вагон-стадион".
Как сообщалось в "УРА-Информ", на финал Лиги чемпионов 2018 в Киеве обустроят несколько фан-зон для тысяч футбольных фанатов, которые приедут смотреть заключительный поединок мадридского "Реала" и английского "Ливерпуля". На 25 мая организаторы обещают фанатам и простым киевлянам разнообразные активности, розыгрыши ценных призов, встречи с именитыми футболистами, фотографии с кубком Лиги Чемпионов и многое другое.
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