В столице задержали "спонсоров" ДНР-ЛНР

Об этом передает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что операцию по ликвидации финансового канала провели совместно с Главным следственным управлением СБУ. В ходе задержания были взяты под стражу сотрудники одного из фармацевтических отделей столицы вместе с его руководством. Позже выяснилось, что владельцы медкомпании продолжили производство медицинских изделий на временно оккупированной боевиками Луганщины.

Также были собраны доказательства в виде счетов с банковских переводов, на которых четко видно ежемесячные выплаты в "бюджеты" сепаратистов в среднем 500-600 тыс рублей. За указанную услугу владельцы компании получали право беспрепятственного ввоза контрафактной продукции на оккупированные территории, где наблюдается существенный дефицит качественных медикаментов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичные правоохранители разоблачили коллекторскую фирму, которая скупала долги населения, увеличивая их в десятки раз.