21:00 19.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Полиция проверяет ТРЦ "Глобус" из-за уведомления о минирования здания

Сегодня днем из торгового центра "Глобус" на Майдане Независимости правоохранители эвакуировали всех посетителей и сотрудников. Об этом передает пресс-служба полиции Киева.

Полиция проверяет ТРЦ

Сообщается, что около 15:20 в центральное ведомство Нацполиции города поступило анонимное уведомление и заминировании торгово центра "Глобус" на Крещатике. 

На место инцидента для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

В ходе операции было эвакуировано 27 человек, включая четыре человека профильного персонала. Никаких взрывооопасных предметов обнаружено не было. Правоохранителям покамест не удалось отследить место пребывания "минера". За ложную дачу сведений о минировании ему грозит уголовный срок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно неизвестный сообщил о минировании сразу четырех бизнес-центров Харькова, на улицах Академика Проскуры, Иванова, Алчевских и Богдана Хмельницкого.


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