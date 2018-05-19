Полиция проверяет ТРЦ "Глобус" из-за уведомления о минирования здания

Сообщается, что около 15:20 в центральное ведомство Нацполиции города поступило анонимное уведомление и заминировании торгово центра "Глобус" на Крещатике.

На место инцидента для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

В ходе операции было эвакуировано 27 человек, включая четыре человека профильного персонала. Никаких взрывооопасных предметов обнаружено не было. Правоохранителям покамест не удалось отследить место пребывания "минера". За ложную дачу сведений о минировании ему грозит уголовный срок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно неизвестный сообщил о минировании сразу четырех бизнес-центров Харькова, на улицах Академика Проскуры, Иванова, Алчевских и Богдана Хмельницкого.