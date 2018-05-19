11:49 19.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевские власти подготовили шикарный футбольный фестиваль для фанатов "Ливерпуля" и "Реала" - ФОТО

На финал Лиги чемпионов 2018 в Киеве обустроят несколько фан-зон для тысяч футбольных фанатов, которые приедут смотреть заключительный поединок мадридского "Реала" и английского "Ливерпуля". 

Киевские власти подготовили шикарный футбольный фестиваль для фанатов

Об этом передает официальный сайт соревнований.

Так, на 24 мая запланировано официальной открытие главной фанатской площадки на Крещатике (от Главпочтамта до ЦУМа).

На 25 мая организаторы общают фанатам и простым киевлянам разнообразные активности, розыгрыши ценных призов, встречи с именитыми футболистами, фотографии с кубком Лиги Чемпионов и многое другое.

Также на стоит забывать и про матч "Всех звезд", который пройдет при участии легендарных европейских футболистов.

"Друзья Андрея Шевченко": Александр Шовковский, Евгений Левченко, Зеедорф Кларенс, Билли Уингроу, Джереми Линч, Ия Андрущак.

Тренерами команды станут Виталий и Владимир Кличко. "Легенды "Реала": Ежи Дудек, Сальгадо, Альваро Арбелоа, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Кристиан Карамбе, Макелеле, Камбьяссо, Миятович, Давор Шукер.

Тренер команды: Эмилио Бутрагеньо. "Легенды "Ливерпуля": Дэвид Джеймс, Владимир Шмицер, Патрик Бергер, Макманаман, Джейсон Макейтир, Луис Гарсия, Робби Фаулер.

Тренером выступит Иан Раш. "Легенды Лиги чемпионов": Витор Байя, Жозе Бозингва, Марсель Десаи, Марко Матерацци, Алекс Скотт, Деку, Мендьета, Селия Шашич, Хенрик Ларссон, игрок  Adidas Young Champions. Тренер: Рууд Гуллит.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в компании-операторе почтовой связи Украины "Укрпочте" заявили об изготовлении марки в честь прохождения финала Лиги чемпионов-2018, которое произойдет в столице.


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