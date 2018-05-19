Киевские власти подготовили шикарный футбольный фестиваль для фанатов "Ливерпуля" и "Реала" - ФОТО

На финал Лиги чемпионов 2018 в Киеве обустроят несколько фан-зон для тысяч футбольных фанатов, которые приедут смотреть заключительный поединок мадридского "Реала" и английского "Ливерпуля".
Об этом передает официальный сайт соревнований.
Так, на 24 мая запланировано официальной открытие главной фанатской площадки на Крещатике (от Главпочтамта до ЦУМа).
На 25 мая организаторы общают фанатам и простым киевлянам разнообразные активности, розыгрыши ценных призов, встречи с именитыми футболистами, фотографии с кубком Лиги Чемпионов и многое другое.
Также на стоит забывать и про матч "Всех звезд", который пройдет при участии легендарных европейских футболистов.
"Друзья Андрея Шевченко": Александр Шовковский, Евгений Левченко, Зеедорф Кларенс, Билли Уингроу, Джереми Линч, Ия Андрущак.
Тренерами команды станут Виталий и Владимир Кличко. "Легенды "Реала": Ежи Дудек, Сальгадо, Альваро Арбелоа, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Кристиан Карамбе, Макелеле, Камбьяссо, Миятович, Давор Шукер.
Тренер команды: Эмилио Бутрагеньо. "Легенды "Ливерпуля": Дэвид Джеймс, Владимир Шмицер, Патрик Бергер, Макманаман, Джейсон Макейтир, Луис Гарсия, Робби Фаулер.
Тренером выступит Иан Раш. "Легенды Лиги чемпионов": Витор Байя, Жозе Бозингва, Марсель Десаи, Марко Матерацци, Алекс Скотт, Деку, Мендьета, Селия Шашич, Хенрик Ларссон, игрок Adidas Young Champions. Тренер: Рууд Гуллит.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в компании-операторе почтовой связи Украины "Укрпочте" заявили об изготовлении марки в честь прохождения финала Лиги чемпионов-2018, которое произойдет в столице.
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