Киевские власти подготовили шикарный футбольный фестиваль для фанатов "Ливерпуля" и "Реала" - ФОТО

Об этом передает официальный сайт соревнований.

Так, на 24 мая запланировано официальной открытие главной фанатской площадки на Крещатике (от Главпочтамта до ЦУМа).

На 25 мая организаторы общают фанатам и простым киевлянам разнообразные активности, розыгрыши ценных призов, встречи с именитыми футболистами, фотографии с кубком Лиги Чемпионов и многое другое.

Также на стоит забывать и про матч "Всех звезд", который пройдет при участии легендарных европейских футболистов.

"Друзья Андрея Шевченко": Александр Шовковский, Евгений Левченко, Зеедорф Кларенс, Билли Уингроу, Джереми Линч, Ия Андрущак.

Тренерами команды станут Виталий и Владимир Кличко. "Легенды "Реала": Ежи Дудек, Сальгадо, Альваро Арбелоа, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Кристиан Карамбе, Макелеле, Камбьяссо, Миятович, Давор Шукер.

Тренер команды: Эмилио Бутрагеньо. "Легенды "Ливерпуля": Дэвид Джеймс, Владимир Шмицер, Патрик Бергер, Макманаман, Джейсон Макейтир, Луис Гарсия, Робби Фаулер.

Тренером выступит Иан Раш. "Легенды Лиги чемпионов": Витор Байя, Жозе Бозингва, Марсель Десаи, Марко Матерацци, Алекс Скотт, Деку, Мендьета, Селия Шашич, Хенрик Ларссон, игрок Adidas Young Champions. Тренер: Рууд Гуллит.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в компании-операторе почтовой связи Украины "Укрпочте" заявили об изготовлении марки в честь прохождения финала Лиги чемпионов-2018, которое произойдет в столице.