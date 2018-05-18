В Киеве создадут десять инклюзивных центров

Соответствующее решение в четверг, 17 мая, приняла Киевская городская рада. Решение поддержали 87 депутатов.

Как сообщила пресс-служба Киеврады, такой центр будет создан в каждом из районов столицы. В них будут предоставлять услуги детям с особыми образовательными потребностями в возрасте от двух до 18 лет.

Также предполагается комплексная психолого-педагогическая оценка развития ребенка. Создание инклюзивных ресурсных центров запланировано путем реорганизации существующей сети психолого-медико-педагогических консультаций. Руководителем каждого из центров будет отдельный директор, который назначается на должность сроком на три года на конкурсной основе.

По словам инициатора соответствующего решения, депутата Анны Старостенко, такие заведения будут осуществлять системное сопровождение ребенка с особыми потребностями в инклюзивной школе, детском саду и профессионально-техническом учебном заведении, проводить комплексную психолого-педагогическую оценку развития ребенка, консультативную и просветительскую деятельность с родителями. Также будут вести реестр детей, учреждений, реабилитационных учреждений системы образования, здравоохранения, социальной защиты и общественных объединений, оказывающих разностороннюю помощь детям с особыми образовательными потребностями.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Киевская городская рада в четверг, 17 мая, приняла решение объявлять дни траура во время похорон киевлян, которые погибли в результате боевых действий на востоке Украины. Это предложение поддержали 87 депутатов.