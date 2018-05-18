В Киеве раскрыли незаконную продажу лекарственных препаратов - ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранителям поступили оперативные данные о противоправной продаже сильнодействующих медицинских средств на территории Украины и за ее границами. После этого оперативники Подольского управления полиции сообща с сотрудниками Службы безопасности Украины и департаментом киберполиции разоблачили подозреваемого. Полицейские осуществили быструю закупку и зафиксировали незаконные действия преступника.

Глава Подольского управления полиции Владислав Ищенко заявил, что мужчина посредством через Интернет организовал сбыт сильнодействующих лекарственных средств, продажа которых была запрещена для общего доступа. В жилых владениях подозреваемого осуществили обыски, во время которых конфисковали вещественные доказательства направили на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по статье за незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств. 37-летнему жителю Николаева грозит до десяти лет лишения свободы.

Длятся оперативно-розыскные мероприятия, скоординированные на определение возможных сообщников.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", правоохранительными органами в Донецке был обнаружен и задержан гражданин Украины в Бахмуте, которого обвинили в незаконной продаже боеприпасов.