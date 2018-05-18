16:15 18.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100194417:test

В Киеве раскрыли незаконную продажу лекарственных препаратов - ФОТО

В Киеве полиция обнаружила и задержала мужчину, который продавал сильнодействующие медицинские препараты. В ходе обысков было конфисковано 90 тыс. таблеток с подписью "метандиенон", медицинские флаконы и ампулы.

В Киеве раскрыли незаконную продажу лекарственных препаратов - ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранителям поступили оперативные данные о противоправной продаже сильнодействующих медицинских средств на территории Украины и за ее границами. После этого оперативники Подольского управления полиции сообща с сотрудниками Службы безопасности Украины и департаментом киберполиции разоблачили подозреваемого. Полицейские осуществили быструю закупку и зафиксировали незаконные действия преступника.

Глава Подольского управления полиции Владислав Ищенко заявил, что мужчина посредством через Интернет организовал сбыт сильнодействующих лекарственных средств, продажа которых была запрещена для общего доступа. В жилых владениях подозреваемого осуществили обыски, во время которых конфисковали вещественные доказательства направили на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по статье за незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств. 37-летнему жителю Николаева грозит до десяти лет лишения свободы.

Длятся оперативно-розыскные мероприятия, скоординированные на определение возможных сообщников.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", правоохранительными органами в Донецке был обнаружен и задержан гражданин Украины в Бахмуте, которого обвинили в незаконной продаже боеприпасов.


Поделиться
Читайте также:
 
В Сочи едет "добрая" Меркель - от злости на Трампа Ди Каприо получил заманчивую роль в фильме Спилберга В Лондоне предовтратили теракт На Прикарпатье у военного пенсионера конфисковали 22 гранатомета - ФОТО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив