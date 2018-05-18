В Киеве перекроют улицы из-за Велодня – ФОТО

Как сообщается, на время провождения мероприятий с 9:30 до 11:30 будет перекрыта Европейская площадь.

Кроме того, с 11:00 до 12:30 будет ограничено движение по маршруту марафона: Владимирский спуск – улица Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – Северный мост – парк "Муромец".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице на нескольких станциях метрополитена, 18-20 мая, будет ограничен вход.

Как отмечается, в связи с проведением массовых мероприятий в городе, возможно ограничение на вход для пассажиров станций: "Почтовая площадь" 18, 19 и 20 мая, "Крещатик", "Майдан Независимости", "Олимпийская" и "Дворец спорта" - 19 мая 2018 года.