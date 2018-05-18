В Киеве будут объявлять траур в дни похорон воинов-киевлян, погибших на Донбассе

Это предложение поддержали 87 депутатов. Как сообщила пресс-служба Киеврады, в знак скорби по погибшим в день траура в столице будут опускать государственный флаг с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Вместе с тем, проголосованный документ содержит достаточно мягкие рекомендации для предприятий и организаций по проведению развлекательных мероприятий в дни траура, учитывая, что столица принимает много международных спортивных и культурных мероприятий, которые невозможно отменить. Однако вполне возможно обозначить Дни траура траурными лентами или минутой молчания, - считает автор проекта решения, депутат Вадим Сторожук.

Предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности на территории Киева будут рекомендовать приобщиться к чествованию памяти погибших и вывешивать на помещениях государственные флаги Украины с черными лентами, - говорится в документе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, депутаты Киевской городской рады в четверг, 17 мая, на пленарном заседании продлили запрет проведения мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий на территории города Киева. Предыдущий запрет на использование фейерверков в столице действовал до окончания Антитеррористической операции на востоке страны. Поскольку на законодательном уровне был изменен формат АТО на операцию Объединенных сил, появилась необходимость продлить мораторий на использование пиротехники во время проведения развлекательных мероприятий. Такое решение поддержали 87 депутатов.