Центр Киева признан самой грязной точкой Украины

Сотрудники портала сообщают об "крайне высоком" уровне загрязнения воздуха - 14,6. Кроме того, в список самых грязных точек города попали Демеевская (Московская площадь) с индексом - 12,5, Соломенский, Шевченковский и Днепровский районы. Индекс загрязнения воздуха здесь поднимается до 12,1, 10,1 и 9,9 соответственно.

Примечательно, что в Соломенском районе столице проживает наибольшее количество граждан. В воздухе в "чрезмерном" количестве были зафиксированы такие химические вещества: хлор, серная и соляная кислоты, ДДТ и поролон.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в список учреждения по вопросам образования, науки и культуры Организации Объединённых Наций ЮНЕСКО планируют как новый охраняемый объект внести города и объекты зоны, известной из-за аварии на Чернобыльской АЭС.