21:11 18.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Центр Киева признан самой грязной точкой Украины

Рекордное количество жизненно опасных для легочной системы человека элементов было зафиксировано на центральных улицах украинской столицы. Об этом передает cityscale.

Центр Киева признан самой грязной точкой Украины

Сотрудники портала сообщают об "крайне высоком" уровне загрязнения воздуха -  14,6. Кроме того, в список самых грязных точек города попали Демеевская (Московская площадь) с индексом - 12,5, Соломенский, Шевченковский и Днепровский районы. Индекс загрязнения воздуха здесь поднимается до 12,1, 10,1 и 9,9 соответственно.

Примечательно, что в Соломенском районе столице проживает наибольшее количество граждан. В воздухе в "чрезмерном" количестве были зафиксированы такие химические вещества: хлор, серная и соляная кислоты, ДДТ и поролон. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в список учреждения по вопросам образования, науки и культуры Организации Объединённых Наций ЮНЕСКО планируют как новый охраняемый  объект внести города и объекты зоны, известной из-за аварии на Чернобыльской АЭС.


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