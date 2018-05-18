Киев вновь"застыл" в пробках - ФОТО

Текущее состояние пробок в столице приблизилось к отметке в 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные Google-карты.
Традиционно сложность в движении транспорта наблюдается возле станций метро "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь". В обе стороны Бессарабской площади стоят маршрутки и троллейбусы.
От Севастопольской площади и до метро "Шулявская" "тянучка" образовалась из-за ограничения проезда в районе Шулявского моста. Поток маршруток и общественного транспорта наблюдается на улицах Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговой, Кольцевой дороге, Елены Телиги, проспекте Николая Бажана.
Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера в городе наблюдалась аналогичная ситуация, центр украинской столицы погрузился в пробки ближе к 18:30.
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