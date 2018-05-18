01:00 18.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Аэропорт "Киев" планирует увеличить пассажиропоток в 2018 году

Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского намерен увеличить в 2018 году пассажиропоток на 55,6% – до 2,8 млн человек.

Аэропорт

Об этом глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский рассказал украинским СМИ.

По его словам, по итогам 2018 года планируется обслужить около 2,8 млн человек на прилет и вылет уже с новыми мощностями.

Глава аэропорта отметил, что новая украинская авиакомпания SkyUp, которая подписала договор о долгосрочном сотрудничестве с аэропортом уже в мае начнет выполнять первые рейсы.

Как сообщалось, за 2017 год международный аэропорт "Киев" обслужил на прилет и вылет 1,85 млн пассажиров, что на 64,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 1,77 млн, на внутренних рейсах – 83,3 тыс. пассажиров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский аэропорт "Борисполь" проводит переговоры о сотрудничестве с британской лоукост-авиакомпания "еasyJet" относительно полетов в Украину. ЕasyJet заинтересована только в одном направлении в Берлин.


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