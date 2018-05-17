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В столице переименовали автобусную остановку "Петровка" в "Почайна"

В Киеве местные власти переименовали автобусную остановку "станция метро Петровка" в "станция метро Почайна".

В столице переименовали автобусную остановку

Об этом в среду, 16 мая, в своем Twitter сообщила пресс-служба "Киевпастранса". Согласно сообщению, остановка переименована для автобусных маршрутов 21, 101 и троллейбусных 25, 27, 29, 30, 31, 34 в соответствии с приказом Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Напомним, в столичном метро название "Петровка" на указателях и мониторах уже заменили на "Почайна".

Название "Почайна" можно заметить на экранах мониторов в вагонах, а также на указателях, напротив перрона, где указаны все станции ветки в соответствующем направлении. Также название "Петровка" звучит и во время объявления станций на синей ветке метро.

Как сообщал УРА-Информ, в феврале Киеврада на пленарном заседании проголосовал за переименование станции киевского метрополитена " Петровка" на "Почайна".


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