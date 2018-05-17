14:50 17.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Киеву компенсируют бесплатный проезд фанатов в муниципальном транспорте

Украинской столице УЕФА компенсирует 100 тыс. евро за бесплатный проезд в общественном транспорте болельщиков финалов Лиги чемпионов.

Киеву компенсируют бесплатный проезд фанатов в муниципальном транспорте

Об этом рассказал менеджер по транспорту и мобильности во время проведения финальных матчей мужской и женской команд финалов Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018 в Киеве Сергей Хижняк.

Отмечается, что на время провождение финальных матчей Лиги чемпионов в Киеве будет действовать концепция "комбитикет", которая позволит болельщикам, имеющим билет, ездить в течение 36 часов бесплатно в общественном муниципальном транспорте.

Между УЕФА и КГГА есть договоренность, что УЕФА компенсирует за такую ​​возможность городу 100 тысяч евро. И болельщики смогут ездить, не покупая отдельный билет на проезд в общественном транспорте.

Также это будет касаться и тех лиц, которые официально аккредитованы на финальный матч Лиги чемпионов, а именно прессы, волонтеров.

Также такая возможность будет работать для болельщиков женского финала Лиги чемпионов, который состоится в четверг, 24 мая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в компании-операторе почтовой связи Украины "Укрпочте" заявили об изготовлении марки в честь прохождения финала Лиги чемпионов-2018, которое произойдет в столице.


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