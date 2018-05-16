В Киеве на стройплощадке произошла массовая драка, есть пострадавшие - ФОТО

Конфликт разгорелся из-за стройки на территории "Экопарка-Осокорки". В результате инцидента пострадали 17 человек.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, на улице Чавдар произошел конфликт между представителями охранной фирмы и группой активистов. На место инцидента прибыли экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции. Они установили, что около ста человек начали хулиганские действия на территории строительства.

Между охранниками застройщика и активистами возникла потасовка, во время которой правонарушители бросали камни, подожгли помещение для охранников и повредили технику для выполнения строительных работ. В результате конфликта, травмы различной степени тяжести получили 17 человек, в том числе работник полиции.

Полиция открыла по факту уголовное дело по статьям Хулиганство, Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа и Умышленное уничтожение или повреждение имущества Уголовного Кодекса Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства правонарушения и активных участников конфликта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Обухов в Киевской области неизвестные вандалы подожгли часть мемориала жертвам Голодомора. Об этом сообщили священнослужители, которые ухаживали за памятником.